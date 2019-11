Sex Education: prime immagini ufficiali della seconda stagione in arrivo nel 2020

Netflix ha finalmente diffuso in rete le prime immagini ufficiali della seconda stagione di Sex Education, l'apprezzata serie teen comedy che vede come protagonista Asa Butterfield.

Insieme alle foto dei nuovi episodi, che potete trovare nella galleria in calce, il colosso dello streaming ha pubblicato anche qualche anticipazione sui personaggi: Maeve e Aimee ora sono più amiche che mai, da quando la seconda ha abbandonato il gruppo degli "Intoccabili"; Eric nel frattempo si rende conto che la sicurezza acquisita gli consente di attrarre forme di attenzione a lui prima sconosciute; Lily si prende una pausa dai propri sforzi sessuali per concentrarsi sul suo talento creativo e trova una nuova amica in Ola. Adam, mentre è ancora in conflitto per i suoi sentimenti per Eric, frequenta invece la scuola militare; Jackson è infine costretto a flettere i suoi muscoli mentali, invece che quelli fisici, ed è ancora oppresso dalla pressione delle sue madri.

Dopo una prima stagione in cui ha organizzato una clinica clandestina che offre terapia sessuale a scuola per trasformare il suo intuito in una fonte di guadagno, Otis Milburn (Butterfiled) è ora definitivamente sbocciato e nei nuovi episodi dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanza Olande, mentre cerca nel frattempo di gestire il rapporto conflittuale con Maeve. Nel frattempo il liceo Moordale è alle prese con un'epidemia di clamidia, chiaro esempio di una mancata educazione sessuale nella scuola.

La seconda stagione dello show debutterà su Netflix nel corso del 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Sex Education.