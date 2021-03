Seventeen, Laika Studio annuncia il suo primo film live-action

Coraline, ParaNorman, Boxtrolls, Kubo e la Spada Magica e Mister Link sono tutti film d'animazione in stop motion prodotti dai geniali talenti dei LAIKA Studios, che per il loro sesto film hanno deciso di cambiare letteralmente passo e sviluppare un lungometraggio live-action e non d'animazione.

Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo di prossima uscita Seventeen scritto John Brownlow, scritto durante la Pandemia di Coronavirus e che i LAIKA Studios hanno subito avuto intenzione di trasporre in formato filmico, accaparrandosi i diritti di sfruttamento del titolo. Alla sceneggiatura troveremo lo stesso autore del romanzo.



La storia del libro è un thriller che segue la vicenda di un killer chiamato Seventeen a cui viene assegnato il compito di uccidere il suo predecessore, questo finché il predatore non diventa inspiegabilmente la preda. Sebbene non sia stato ancora scelto nessun regista per il film, Travis Knight, CEO dei LAIKA Studios e regista di Kubo e Bumblebee potrebbe essere seriamente interessato a prendere in mano le redini di questo importante progetto.



Lo stesso Knight ha dichiarato a Deadline: "Negli ultimi 15 anni, Laika si è sempre impegnata a realizzare film che potessero contare. Attraverso diversi mezzi e generi, il nostro studio ha fuso arte, artigianato e tecnologia al servizio di storie audaci, distintive e durature. Con Seventeen, Laika sta portando questa stessa filosofia in una nuova ed entusiasmante direzione".



