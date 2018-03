Seven Sisters in home video dal 22 marzo: la clip esclusiva per Everyeye.it

Seven Sisters arriva finalmente in home video dal 22 marzo, con due edizioni piene di contenuti speciali di cui vi diamo un assaggio con una clip esclusiva per Everyeye.it.

Per un attore, interpretare un singolo ruolo può significare studiare e prepararsi per mesi. Ma cosa succede se i ruoli sono ben sette nello stesso film? Chiedetelo a Noomi Rapace, eccezionale interprete di Seven Sisters, che ha dovuto impersonare sette diverse sorelle in un modo distopico in cui è vietato avere più di un figlio. Proprio per questo motivo, le sorelle non possono uscire di casa nello stesso momento ma hanno a disposizione - a turno - un singolo giorno a settimana. Una sera, però, una delle sorelle scompare e l’incolumità di tutte è messa a repentaglio.

Dopo il successo al cinema, dov'è arrivato lo scorso novembre, il film sarà disponibile dal 22 marzo in DVD e in un’edizione speciale (e limitata) in Blu-ray, contenente 7 card da collezione raffiguranti le sette protagoniste del film: le sorelle Settman. Diretto da Tommy Wirkola, il film vede nel cast - oltre ovviamente a Noomi Rapace - anche Glenn Close e Willem Dafoe, pronto a tornare al cinema con Un Sogno Chiamato Florida. Riusciranno le sette sorelle del film a sembrare una persona sola?