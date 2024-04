Seven, sapete perché c'è così tanta pioggia nel film con Brad Pitt?

L'ambientazione di Seven è uno dei personaggi attivi del film di David Fincher. Un luogo teatro, una città senza nome, che fa da sfondo alla macabra indagine condotta dai detective Somerset e Mills e l'intenso volume di pioggia che caratterizza buona parte del film, ne è parte integrante. Ma la presenza della pioggia fu una scelta?

In realtà no. Al TCM Classic Film Festival di Los Angeles verrà proiettata una nuova versione IMAX 8K del film e David Fincher al New York Times ha raccontato la storia della pioggia sul set di Seven. Il tempo variabile ha creato parecchi problemi alla lavorazione. Un film ricco di imprevisti, e un finale che lasciò basiti Brad Pitt e David Fincher.



"Sono successe cose brutte. Era El Niño [fenomeno atmosferico che causa inondazioni] e c'era una quantità enorme di pioggia. Quindi abbiamo dovuto prendere una scelta strategica. E so che ci sono dei secchioni là fuori con i loro canali YouTube che si chiedono:'Perché deve piovere?'. Perché abbiamo dovuto organizzare cinque giorni di riprese di continuity durante El Niño".



L'idea iniziale non era certo quella di girare con la pioggia ma si decise di proseguire comunque con le riprese esterne e un'aggiunta al budget. Dopo aver stabilito di girare con la pioggia in determinate sequenze la produzione ha dovuto far piovere anche nelle giornate in cui in realtà c'era il sole, utilizzando serbatoi d'acqua e sistemi di irrigazione non proprio economici:"È costoso avere cisterne giganti piene d'acqua, si tratta di centinaia di migliaia di dollari a settimana. C'era molta resistenza. Ho detto 'Ma questa è la New Line, giusto?'. Si sono adeguate al programma". In realtà, la presenza della pioggia ha aiutato il film a raggiungere un climax adeguato, conferendo maggior inquietudine allo spettatore durante le indagini. Sul nostro sito trovate anche la recensione di Seven, uno dei thriller più amati nella storia del cinema.

