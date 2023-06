Seven, David Fincher al lavoro sulla versione 4K: 'Ma non toglierò le pistole alla gente'

Seven ha ormai i suoi anni: il capolavoro di David Fincher con Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey è uscito nel lontano 1995, e in virtù di ciò sta cominciando ad avvertire il bisogno di qualche ritocchino. A lavorarci è il regista stesso, che ha però precisato di voler mettere alcuni paletti all'operazione.

Dopo esser tornato a parlare della brutta esperienza vissuta con Alien 3, Fincher ha infatti rivelato nell'ambito della stessa conversazione con l'amico Steven Soderbergh di essere al lavoro sulla versione rimasterizzata in 4K del suo film: stavolta, però, non dovrebbero esserci interventi particolarmente invasivi come accaduto per film come E.T. (dal quale, come forse ricorderete, furono rimosse le armi da fuoco).

"Ora stiamo lavorando su Seven, lo stiamo rifacendo in 4K direttamente dal negativo originale, lo stiamo scannerizzando, campionando, stiamo facendo tutto con grande attenzione, perché c'è davvero un sacco di mer*a da sistemare. [...] Sono fondamentalmente contrario all'idea di cambiare ciò che il film è. Non mi metterò a togliere tutte le pistole dalle mani delle persone" sono state le parole del regista.

Vedremo quale sarà il risultato di quest'opera di restauro, certi che, in ogni caso, il film che ha regalato al cinema l'indimenticabile John Doe resterà la pietra miliare che è. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Seven.