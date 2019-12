Nel settimo episodio di The Mandalorian scopriamo un nuovo potere della Forza

Le vie della Forza sono infinite, potremmo dire parafrasando un noto adagio. Nonostante quasi mezzo secolo sia passato dal nostro primo incontro con la saga di Star Wars, infatti, l'universo creato da George Lucas continua a riservarci sorprese: il settimo episodio di The Mandalorian ne è l'esempio.

Nella 1x07 dello show ideato da Jon Favreau vediamo infatti i nostri eroi accamparsi in una zona isolata del pianeta Nevarro per passare la notte: qui vengono però attaccati da alcune bestie selvagge, che mettono in seria difficoltà il gruppo arrivando anche a ferire gravemente Greff Karga.

Qui entra dunque in gioco Baby Yoda: il piccolo alieno, che abbiamo visto posare con il protagonista di The Mandalorian alla premiere di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, riesce infatti con l'utilizzo della Forza non solo a curare la ferita del compagno, ma anche ad annullare gli effetti dell'avvelenamento.

La funzione curativa è un'assoluta novità nell'utilizzo della Forza, che apre quindi a tanti interessanti sviluppi e mostra la volontà da parte della produzione di uscire dal canon della saga per esplorare nuovi territori, esattamente come fatto in questo senso anche in Episodio IX (e qui ci fermiamo, onde evitare rivelazioni spoilerose).

Nel settimo episodio di The Mandalorian, intanto, abbiamo anche visto il ritorno di una famosa specie della saga.