Una settimana da Dio ebbe quasi un sequel: Jim Carrey avrebbe preso i poteri al diavolo

Tutti conoscono Una settimana da Dio, celebre commedia di successo con protagonista Jim Carrey e Morgan Freeman nel ruolo dell'Onnipotente, ma che ci dite di...Una settimana da Diavolo?

Non è propriamente il titolo esatto, ma in un'intervista con SyFy Wire, gli sceneggiatori del film Steven Koren, Mark O'Keefe e Steve Oedekerk hanno ricordato l'idea per un sequel che proposero al produttore Michael Bostick: "Brucifer" (un gioco di parole tra Bruce, il nome del protagonista interpretato da Jim Carrey, e Lucifer, ovvero Lucifero, e che fa riferimento al titolo originale del primo film, Bruce Almighty).

"Il manager di Carrey e Jim volevano fare Brucifer", ha ricordato Koren. “Allora noi abbiamo proposto qualche idea, ma più ci lavoravamo e più ci rendevamo conto che non avrebbe funzionato. Sarebbe stato un altro film gigante e molto impegnativo e non credo che volessero farlo davvero. Ma molte persone l'hanno adorato, incluso Jim." Gli sceneggiatori hanno spiegato che la moglie di Bruce, Grace, interpretata da Jennifer Aniston, sarebbe morta nel sequel, con Koren che ha detto: “La premessa era seria, ma il film sarebbe stato comunque una commedia. Di certo non volevamo fare un film deprimente. Penso che questo abbia un po' spaventato lo studio, ma a credito di Jim, ha capito perfettamente che avremmo fatto una grande commedia. Bruce avrebbe usato i suoi poteri satanici per riportare in vita Grace, ma avremmo avuto una Jennifer Aniston zombie. L'idea fu di Jim ed era geniale: lei torna in vita, ma per sbaglio è uno zombie, solo dopo sarebbe tornata bella come sempre."

L'idea per Brucifer venne presentata allo studio nel 2010 ma fu scartata. A quel tempo, lo studio aveva da poco prodotto Un'impresa da Dio (nel 2007), che però non era andato bene al botteghino.

