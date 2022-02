Una Settimana da Dio, Jim Carrey salvò davvero la vita a Jennifer Aniston?

In Una Settimana da Dio vediamo Jim Carrey compiere i miracoli più assurdi, dall'apertura delle acque (in scala ridotta) alla fuoriuscita della luna dalla sua orbita, passando per scimmie saltate fuori da posti dai posti più impensabili (e dolorosi) e preghiere esaudite su vasta scala. Secondo alcuni, però, le gesta del nostro non finirebbero qui.

Secondo una vecchia storia, infatti, il gesto più eroico Carrey l'avrebbe compiuto sul set nei panni di sé stesso, e non di Bruce Nolan: l'attore, infatti, avrebbe letteralmente salvato la vita a Jennifer Aniston, che rischiò di rimanere vittima di un incidente dovuto al maltempo.

Pare che durante una giornata di riprese, il forte vento avesse infatti preso a far oscillare in maniera piuttosto pericolosa il cavo di una gru situata alle spalle di Aniston: Carrey sarebbe dunque riuscito ad intervenire tempestivamente un attimo prima che il cavo colpisse la star di Friends, che a quel punto avrebbe come minimo riportato ferite piuttosto gravi.

La storia, però, è stata più volte sgonfiata dai diretti interessati: mentre l'attore di Ace Ventura sostiene che la vicenda sia stata parecchio esagerata dai media, infatti, Aniston nega addirittura di essersi trovata lì quel giorno! Sarà vero? Chi può dirlo! A proposito di Friends, intanto, qui trovate un inaspettato collegamento tra la sitcom e Una Settimana da Dio.