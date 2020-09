Una Settimana da Dio, nel film c'è una star di Friends e non è Jennifer Aniston!

Jennifer Aniston diede senz'altro il suo bel contributo al successo di Una Settimana da Dio: l'attrice era nel pieno del successo figlio di Friends (la sit-com si sarebbe conclusa l'anno successivo all'uscita del film), per cui il suo nome fu decisamente un'aggiunta di peso ad un cast che già includeva due star come Jim Carrey e Morgan Freeman.

Nell'ottica di dare il giusto merito al contributo del popolarissimo show al successo del film di Tom Shadyac, però, va segnalata una cosa che in molti potrebbero non aver notato: in Una Settimana da Dio, infatti, il nome dell'ex-Rachel Green non è l'unico a provenire dalle parti del Central Perk!

Proprio così, nel film ha fatto la sua comparsa anche un'altra grande (ma non troppo, materialmente parlando) star di Friends che non tutti riconobbero: stiamo parlando della scimmietta che il nostro Bruce fa apparire in modo decisamente doloroso all'interno dei pantaloni di un membro della gang che qualche scena prima aveva malmenato il futuro Onnipotente!

L'animaletto in questione è infatti proprio quello che diede volto a Marcel, l'amatissima scimmietta di Ross! Non solo: la nostra scimmietta apparve anche in Outbreak, film del '95 con Dustin Hoffman e Kevin Spacey. Insomma, una star di Hollywood in piena regola!

Avevate riconosciuto il piccolo Marcel? Fatecelo sapere nei commenti! Negli ultimi giorni, intanto, abbiamo visto Jim Carrey prendersela nuovamente con Donald Trump.