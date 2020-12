Sette Spose per Sette Fratelli: 5 curiosità sul classico dei classici

Questa sera in tv potremo rivedere Sette Spose per Sette Fratelli, il musical classico dei classici diretto da Stanley Donen, in cui un gruppo di rudi fratelli che vive sulle montagne dell'Oregon è alla disperata di una donna che possa prendersi cura di loro. Scopriamo insieme alcune curiosità su questa pellicola del 1954.

La MGM non aveva grandi aspettative per questo film e ha scelto invece di destinare le sue risorse a Rose Marie (1954) e Brigadoon (1954), film che, come si è scoperto, non hanno mai eguagliato il successo commerciale e di critica di Sette Spose per Sette Fratelli.

. Era appena uscito da uno spettacolo a Broadway e voleva riposarsi. Ha cambiato idea dopo aver letto lo script. Aveva già capito che sarebbe stato un assoluto successo. Il film originariamente doveva essere intitolato "The Sobbin 'Women", ma i dirigenti della MGM pensavano che il pubblico non sarebbe stato interessato a vedere un film con questo titolo. Fu poi ribattezzato "Una sposa per sette fratelli", ma la censura pensava che suonasse troppo audace come titolo, quindi è stato modificato in "Sette spose per sette fratelli".

É incluso tra i "1001 film da vedere prima di morire", a cura di Steven Schneider.

