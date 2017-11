Sette easter eggs de Il Quinto Elemento in Valerian di Luc Besson

ha rivelato che Valerian e la Città dei Mille Pianeti comprende sette easter eggs de, altra space opera diretta dal regista francese negli anni '90. Tantissimi fan del regista e dehanno atteso con speranza questo nuovo lavoro che purtroppo si è rivelato un completo flop al botteghino.

Qualche elogio per gli effetti visivi c'è stato ma nel complesso la pellicola ha deluso le aspettative sia della critica che del pubblico. Nella versione in DVD/Blu-Ray pronta ad uscire sul mercato a breve si potranno vedere gli easter eggs legati a Il Quinto Elemento. Nonostante il risultato pessimo al botteghino la pellicola ha ottenuto uno zoccolo duro di fan e se le vendite dell'edizione DVD dovessero risultare sorprendenti, i piani per un secondo film potrebbero concretizzarsi, anche se al momento sembra molto difficile.

Durante l'intervista a ScreenRant, Luc Besson ha ammesso di dover aspettare l'uscita del DVD per scovare altri due easter eggs (lui ne ha trovati cinque) che il team degli effetti speciali ha inserito.

Valerian e la Città dei Mille Pianeti comprende nel cast Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna e Ethan Hawke.