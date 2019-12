Sette candidature ai Critics' Choice Awards per Joker di Todd Phillips

Joker di Todd Phillips è uno dei titoli più discussi di questo 2019 cinematografico e circa due mesi dopo la distribuzione nelle sale, il film continua ad ottenere il plauso di maggior parte della critica e dei fan. In attesa di vedere quale sarà il suo destino agli Oscar, il film ha ricevuto diverse nomination ai Critics' Choice Awards.

In totale la pellicola di Todd Phillips ha ottenuto sette candidature, tra cui quella al miglior film. Le altre candidature includono quella al miglior attore per Joaquin Phoenix, alla miglior sceneggiatura per Todd Phillips e Scott Silver, alla miglior fotografia per Lawrence Sher, alla miglior scenografia per Mark Friedberg e Kris Moran, alla miglior acconciatura e trucco e alla miglior colonna sonora per Hildur Guðnadóttir.

Alberto Barbera, direttore della Mostra di Venezia, aveva parlato in questi termini del film:"Devo dire che Warner è stata convinta abbastanza velocemente, perché è un film davvero sorprendente. Il più sorprendente che abbiamo avuto quest'anno. Andrà dritto agli Oscar anche se è grintoso, oscuro, violento. Ha ambizioni e obiettivi sorprendenti".

Il cast del film, che racconta la parabola di un comico fallito, Arthur Fleck, destinato a diventare uno dei villain più folli di Gotham City, comprende anche Zazie Beetz, Frances Conroy e soprattutto Robert De Niro, in un ruolo centrale nell'economia della narrazione.

Joker ha superato Aladdin come miglior incasso del 2019 mentre Joaquin Phoenix è stato premiato ai NY Film Critics Online, quale miglior attore.