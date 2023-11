Sette anni in Tibet, a parte del cast fu vietato l'ingresso in Cina dopo il film!

Sette anni in Tibet non è sicuramente una delle pellicole più leggere e semplici da guardare. Il film, infatti, esplora la storia dell'amicizia tra lo scalatore austriaco Heinrich Harrer e il Dalai Lama con l'obiettivo di una crescita personale. Il film però, causò qualche problema politico.

Ambientato prevalentemente in Cina, sul Tibet, allo stato cinese non piacque particolarmente la storia che il film raccontava. Il paese, notoriamente con un governo conservatore ed una realtà politica e sociale molto chiusa su se stessa, tende a tenere fuori tutti quegli elementi che possono creare fastidio o disappunto. 7 anni in Tibet ebbe questo tipo di trattamento "censorio", molto simile a quello avuto da Barbie bannato in molti paesi asiatici anti-LGTQ+. Insomma, la pellicola sostanzialmente causò diversi problemi in particolare David Thewlis e Brad Pitt .

Ai due attori, subito dopo l'uscita del film, fu vietato dal punto di vista legale l'ingresso in Cina per motivi futili che riguardavano dei temi e dei modi in cui determinati argomenti venivano affrontati all'interno del film. Dal 1997 fu vietato ad entrambi di mettere piede in Cina fino al 2016 anno in cui Brad Pitt ebbe il "permesso" solo promuovere un progetto cinematografico al quale aveva partecipato.

L'accento di Brad Pitt in 7 anni in Tibet è tra i peggiori della storia del cinema secondo gli esperti.