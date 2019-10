Sette anni per realizzare Jojo Rabbit, ma per Taika Waititi va bene così

La sceneggiatura di Jojo Rabbit è pronta dal 2012 - tanto da figurare nella Black List di Hollywood, l'elenco annuale dei più popolari script non prodotti - e ci sono voluti altri sette anni per veder arrivare il film nelle sale. Per il regista Taika Waititi, però, non è necessariamente un male.

Anche se potrebbe sembrare frustrante dover aspettare tutto questo tempo per completare una propria creazione, Waititi afferma di essere felice per gli anni passati, dal momento che ora si sente un regista più maturo e più pronto ad affrontare l'argomento del nazismo e della Seconda guerra mondiale (seppur in chiave parodistica).

Intervistato da Cinemablend, il regista di Thor: Ragnarok ha detto che il film non sarebbe stato lo stesso se l'avesse girato nel 2012: "Sento davvero che il film sarebbe diverso se l'avessi realizzato quando l'ho scritto. Ho dovuto ricordare a me stesso che non nessuno dei miei film, credo, è stato realizzato subito dopo aver finito di scriverlo. Eagle vs. Shark, penso che sia stato l'anno dopo che l'ho scritto, ma Vita da vampiro, Selvaggi in fuga, per tutti questi sono passati circa cinque o sei anni tra la scrittura del film e le riprese."

Di conseguenza, Waititi ha cominciato a lavorare a Vita da vampiro (uscito nel 2010) intorno al 2005, e a Selvaggi in fuga (2016) nel 2010-2011. Il discorso non vale per Thor: Ragnarok, dal momento che la sceneggiatura è di Eric Pearson.

Per il regista, reduce da una clamorosa risposta a Trump, è giusto quindi aspettare così tanto: "Sento che è la quantità di tempo necessaria" ha continuato. "Penso che siano film migliori per questo, perché sono rimasti seduti lì e hanno iniziato a maturare, e io mi sono evoluto in un regista migliore. In un certo senso sono davvero contento di aver aspettato."

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nuova clip ufficiale di Jojo Rabbit.