Seth Rogen ha svelato che Kanye West sta progettando un cinema con otto schermi

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo evento Hilarity For Charity, Seth Rogen ha raccontato di come il suo amico Kanye West lo abbia ispirato a distaccarsi gradualmente dal ruolo di attore per ampliare i propri orizzonti.

Come sappiamo, negli ultimi anni Rogen si è dato alla sceneggiatura, alla produzione di film e serie tv di successo (dopo Preacher, sta per uscire anche The Boys, di cui vi invitiamo a recuperare il trailer), ma anche alla beneficienza, organizzando diversi spettacoli comici con la nobile causa di raccogliere fondi per la sua associazione di assistenza per i malati di Alzheimer.

Parlando con GQ delle sue motivazioni per la scelta dei progetti, Rogen ha raccontato di aver avuto bisogno di molto tempo per trovare la sicurezza necessaria per abbandonare la propria confort zone rappresentata dal lavoro attoriale: ad aiutarlo in questo senso è stato Kanye West.

"È una linea sottile, perché ad esempio guardo Kanye, e ricordo che all'inizio le persone dicevano: 'Perché ti sei messo in testa di voler fare le scarpe, amico? Continua a fare solo musica", ha spiegato Rogen. "E adesso invece le sue scarpe sono fantastiche. Le persone le amano. Ha fatto miliardi di dollari per l'Adidas. Quindi una persona può scegliere di rimanere a fare l'unica cosa che sa fare, oppure mettersi in gioco in altri campi."

Come ulteriore esempio, Rogen ha citato i piani ambiziosi di Kanye per un cinema a otto schermi: "Mi ha parlato di un prototipo per una sorta di sala cinematografica a otto schermi. C'è uno schermo di fronte a te, due sopra, due ai lati e uno sotto di te. E ho pensato: 'Amico, hai realizzato alcuni dei più grandi album della storia della musica, perché stai cercando di progettare sale cinematografiche? Continua a realizzare questi fantastici album ...' Ma capisco, perché è una cosa che penso sempre: quanto ci si può espandere?, qual è il limite per sperimentare cose nuove?, quanto tempo rimani nella tua confort zone? È una modulazione costante."

L'amicizia fra i due risale al 2006, quando vivevano nello stesso quartiere. Al di là della possibile esistenza o meno di questa fantomatica sala multischermo, le parole di Rogen raccontano una bella storia di auto-consapevolezza e fiducia in se stessi, che evidentemente non fanno mai male.

Per altre informazioni sulla sua nuova serie tv di prossima pubblicazione, vi rimandiamo al poster ufficiale di The Boys.