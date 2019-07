Per Seth Rogen è stato strano guardare Il Re Leone con Harry e Meghan

La premiere londinese de Il Re Leone è stata una situazione leggermente imbarazzante per alcuni attori. Parte del cast del film si è infatti sentito a disagio per via di alcuni personaggi piuttosto 'ingombranti' presenti durante la proiezione.

A raccontarlo è stato Seth Rogen e i personaggi di cui sopra altri non sono che Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex. La loro presenza ha scatenato alcune riflessioni nella mente di Rogen quando questi si è reso conto di star guardando il film con dei veri membri di una famiglia reale.

"Guardare un film che parla così tanto di affari 'reali' insieme ad una vera famiglia reale è stato strano. Continuavo a pensare cose tipo: 'Quello che accade nel film potrebbe essere riferito alla loro vita in qualche modo che io non capisco?' Io credo lo sia!" ha commentato Seth Rogen, che nel film dà la voce al facocero Pumbaa.

Proprio una delle scene più importanti in cui Rogen è protagonista insieme al Timon di Billy Eichner è stata oggetto di forti critiche da parte dei fan: si tratta della sequenza di Hakuna Matata, che è stata difesa a spada tratta dal regista Jon Favreau. Per Il Re Leone, comunque, l'esordio in sala è stato piuttosto felice: le stime parlano di un incasso di 450 milioni di dollari raggiungibile facilmente entro questa domenica.