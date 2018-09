Seth Rogen e Sony Pictures ancora insieme per una nuova commedia

Variety ha confermato che Sony Pictures sta collaborando nuovamente con Seth Rogen per realizzare una commedia tratta da un racconto di Simon Rich, pubblicato inizialmente nel 2013 sulle pagine del quotidiano New Yorker.

La sceneggiatura sarà scritto dallo stesso Rich, mentre la regia sarà curata dal direttore della fotografia Brandon Trost, che esordirà come regista.

Il film vedrà Rogen nei panni di Herschel Greenbaum, un operaio in difficoltà economica che nel 1918 emigra in America con il sogno di iniziare una vita migliore insieme alla sua famiglia. Un giorno, mentre sta svolgendo il suo lavoro nella fabbrica che lo ha assunto, cade in una vasca di sottaceti e rimane in salamoia per 100 anni. La salamoia lo conserva perfettamente e quando emergerà si ritroverà nell'odierna Brooklyn.

Come un novello Steve Rogers non è sarà invecchiato di un giorno, ma scoprirà che la sua famiglia non è stata così fortunata: il suo unico parente ancora in vita è il suo pronipote, Ben Greenbaum (interpretato dallo stesso Rogen), un programmatore di computer col quale Herschel dovrà confrontarsi.

La produzione inizierà probabilmente ad ottobre a Pittsburgh. Rogen, Evan Goldberg e James Weaver produrranno il film attraverso il loro banner Point Grey. I produttori esecutivi includono Rich ed Alexandria McAtee. L'ultimo progetto di Rogen con la Sony è stata la commedia di animazione Sausage Party, che ha incassato $140,7 milioni al botteghino mondiale con un budget di $19 milioni.

Il prossimo progetto di Rogen è il remake live-action de Il Re Leone, dove darà la voce a Pumbaa.