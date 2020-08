Seth Rogen è sicuro: 'I Marvel Studios hanno rivoluzionato la commedia, ecco perché'

Nel corso di una recente intervista promozionale l'attore, comico, produttore, regista e sceneggiatore Seth Rogen ha parlato di come i Marvel Studios siano stati capaci di rivoluzionare anche il settore della commedia americana.

Parlando con GamesRadar, Rogen ha fatto notare come il tono comico che contraddistingue in generale i blockbuster della Marvel abbia stabilito un vero e proprio standard contemporaneo al cinema, standard che però la maggior parte degli studi e delle case di produzione non possono raggiungere con dei budget modesti.

"Una cosa di cui io ed Evan parliamo di continuo è come i film Marvel abbiano rivoluzionato il modo di fare commedia", ha detto Rogen. "Thor: Ragnarok è una commedia. Ant-Man è una commedia. Quindi è questo quello che il pubblico trova al cinema, grandi commedie da $200 milioni di dollari di budget. E' una cosa che da cineasta comico devo tener conto assolutamente, perché è lo standard che il pubblico si aspetta."

In pratica è ciò che lui Goldberg - suo collaboratore di lunga data, tra cinema e televisione - cercano di tenere a mente nello sviluppo di un loro progetto. "Questi film con un budget enorme funzionano come commedie. Il pubblico ama ancora la commedia, e la vuole - pensiamo a Deadpool, anche - ma la nuova commedia ha una portata enorme. Quindi, quando sai di non poter offrire quelle stesse possibilità, devi pensare: 'Cosa offro al pubblico?' Devi trovare il giusto compromesso".

