Seth Rogen rivela: 'George Lucas era convinto che il mondo sarebbe finito nel 2012'

In una delle ultime puntate del podcast condotto da Conan O'Brien, Seth Rogen ha svelato la bizzarra conversazione avuta qualche anno fa con George Lucas, il padre di Star Wars, riguardo al destino dell'umanità. Era la fine del 2012 e alcune persone erano convinte che la fine del mondo fosse vicina, tra queste c'era lo stesso George Lucas.

Nel corso del podcast Conan Needs A Friend Seth Rogen ha raccontato un aneddoto relativo a un bizzarro incontro avuto con George Lucas rivelatosi davvero strano. Una conversazione che ancora oggi tormenta e confonde la psiche di Rogen, segnata per sempre a quanto pare dalle parole pronunciate dal creatore di Star Wars. L'occasione è data dalla presentazione del libro di Rogen, Yearbook, in cui in un passaggio si racconta proprio tale aneddoto risalente al 2012.

All'epoca Rogen e il suo partner produttivo Evan Goldberg stavano avendo un meeting con Steven Spielberg, un incontro tutto sommato tranquillo fino a quando nella stanza non è entrato George Lucas. Seth Rogen ha quindi chiesto a Lucas la più classica delle domande, 'Come va?', e per tutta risposta Lucas ha reso memorabile la sua reazione: "Non bene. Stiamo per entrare nella parte finale del 2012 e il mondo sta per finire”.

Rogen ha quindi confessato a O'Brien: "C’è una domanda che mi tormenta ancora oggi, una domanda alla quale credo di conoscere la risposta ovvero “Stava scherzando”? La risposta è no, non mi pareva proprio che stesse scherzando". Rogen quindi ricorda di aver approfondito il discorso con Lucas: "Abbiamo fatto una battuta, gli abbiamo chiesto 'Se hai un’astronave per scappare via dalla terra, ci sono dei posti anche per noi?'. E lui rispose 'No'. Mi ha fatto pensare al fatto che non stesse scherzando perché, altrimenti, avrebbe risposto 'Sì'. Però lui disse 'No'. Ad oggi sono ancora confuso e tormentato da questa vicenda'".

Seth Rogen è nel cast del prossimo film di Steven Spielberg, che sarà basato sui ricordi di infanzia del regista. Attualmente sta producendo la terza stagione di The Boys insieme all'inseparabile Goldberg.