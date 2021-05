Seth Rogen ricorda il surreale provino per 8 Mile: 'Il più strano che abbia mai fatto'

Seth Rogen in passato ha partecipato ad un provino per interpretare la spalla di Eminem in 8 Mile, anche se non andò molto bene. Nel suo nuovo libro, 'Yearbook', l'attore ha infatti descritto quell'esperienza come "l'audizione più strana a cui abbia mai partecipato".

Rogen ha partecipato al provino insieme al collega e amico Jason Segel (How i Met Your Mother), ed è stata proprio la sua presenza a condizionare il comportamento di entrambi: "Iniziai a ridere in modo isterico. E così fece anche Jason. Non siamo letteralmente riusciti a superare l'audizione. Non appena uno di noi iniziava la scena, l'altro scoppiava a ridere. Era una situazione talmente stupida che non riuscivamo a smettere. Alla fine ci scusammo, ma avevamo entrambi le lacrime agli occhi."

I due ovviamente non sono riusciti ad ottenere la parte, ma a quanto pare queste situazioni accadono più spesso di quanto immaginiamo. "Capita spesso che le audizioni siano imbarazzanti. Aggiungi il fatto che uno dei miei migliori amici mi sta guardando mentre provo ed entrambi siamo lì per interpretare un rapper di Detroit, cosa per cui non potevamo essere meno adatti" ha aggiunto Rogen."

Per altre notizie, Rogen di recente ha rivelato di non voler più lavorare con James Franco.