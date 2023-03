Seth Rogen contro le recensioni negative:'Conosco persone che non si sono mai riprese'

Seth Rogen ha partecipato al podcast Diary of the CEO e ha affrontato il tema degli effetti sulle persone delle recensioni negative. Nel corso della carriera Rogen ha partecipato a diversi film acclamati dalla critica e ad altri recensiti negativamente dalla stampa. L'attore ha sottolineato i danni provocati dai giudizi negativi.

"Penso che se la maggior parte dei critici sapesse quanto hanno ferito le persone che hanno creato le cose di cui stanno scrivendo, azzeccherebbero il modo in cui scrivono queste cose. È devastante. Conosco persone non si sono mai riprese, onestamente, anni e decenni di ferite. È molto personale... È devastante quando ti viene detto istituzionalmente che la tua espressione personale è pessima. È qualcosa che le persone portano con sé, letteralmente, per tutta la vita, e capisco perché. Fa fottutamente schifo" ha concluso Rogen.



Uno dei film maggiormente criticati nella carriera della star dell'ultimo film di Spielberg nel quale recita anche David Lynch nei panni di John Ford, è The Green Hornet, diretto da Michel Gondry. Il film si rivelò un flop per la stampa ma i risultati al box-office furono un lato positivo:"Per The Green Hornet le recensioni stavano uscendo ed è stato piuttosto brutto. La gente semplicemente lo odiava. Sembrava una cosa che le persone si divertissero ad non apprezzare molto. Ma aprì a 35 milioni di dollari, il più grande weekend di debutto al quale fossi mai stato associato all'epoca. Ha funzionato abbastanza bene. Questo è il bello a volte, puoi cogliere un senso di successo". Ma le recensioni che l'hanno maggiormente turbato sono quelle di The Interview, quasi come se fosse un rifiuto a priori per la sua figura di produttore e regista della comedy.



The Interview venne diretto da Rogen con Evan Goldberg, e James Franco nel ruolo del protagonista; all'epoca della sua distribuzione The Interview divenne un caso politico internazionale.