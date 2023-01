Seth Rogen racconta: 'Tom Cruise ha provato a propormi Scientology'

Come ben sapete, l'attore di Top Gun: Maverick Tom Cruise è anche noto per la sua adesione e il suo sostegno a Scientology, l'organizzazione che dal 1954 raccoglie e diffonde le credenze e le pratiche ideate da L. Ron Hubbard. Ebbene, sembra che la star statunitense abbia cercato in passato di reclutare qualche sue collega, senza però riuscirci.

Infatti, in una clip risalente ad un'intervista del 2021 tornata virale sui social, vediamo Seth Rogen descrivere un curioso aneddoto. In particolare, la star di The Fabelmans ha raccontato di quando nel 2006 Tom Cruise cercò di proporre Scientology a lui e al comico Judd Apatow.

"Dopo poche ore dall'inizio della riunione, viene fuori la roba di Scientology", ha ricordato Rogen. "Mi disse: 'Penso che l'industria farmaceutica mi stia facendo fare una brutta figura. Dovresti vedere cosa fanno al mio amico Louis Farrakhan.'”

Rogen ha continuato: “Non dimenticherò mai la frase che ha usato: ‘È come con Scientology. Lasciami dire di cosa tratta davvero, dammi solo 20 minuti per, tipo, dirti davvero di cosa si occupa. Diresti che non esiste. Neanche per sogno, ca*zo.'"

Per salutarvi, vi ricordiamo che Seth Rogen ha preso parte al film vincitore del Golden Globe 2023 di Steven Spielberg 'The Fabelmans', uscito nelle sale italiane lo scorso 22 dicembre.