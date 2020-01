Seth Rogen produce Memetic, tratto dal graphic novel di Boom! Studios

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, LionsGate è attualmente in trattative per acquisire i diritti sul prossimo adattamento di Memetic, graphic novel horror di Boom! Studios, con Seth Rogen coinvolto nel progetto in qualità di produttore con la sua Point Gray. Memetic sarà scritto dal co-sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin.

Creato da James Tynion IV, con l'aiuto dell'artista Eryk Donovan e di Adam Guzowski, Memetic è una serie di fumetti uscita in tre numeri e pubblicata per la prima volta nel 2015. Il graphic novel si concentra su un meme chiamato Good Time Sloth che diventa un fenomeno virale immediato. Dopo dodici ore dall'esposizione delle persone al meme, esse diventano violente, con l'intenzione di uccidere chiunque si trovi intorno a loro non sia stato influenzato dal meme; tali persone colpite vengono chiamate 'Screamers'.



Alcune persone dimostrano di essere immuni al meme: un giovane che soffre di daltonismo cerca di sopravvivere nella società finendo in un'apocalisse mentre è alla ricerca del suo ragazzo. La sinossi ufficiale del fumetto recita così:"Il meme è un'idea che inizia con un individuo, per poi diffondersi a più quante più persone all'interno della società. Richard Dawkins sostiene che il successo di un meme derivi dalla sua efficacia nella presentazione. Ma la storia mostra che i meme distruttivi possono diffondersi altrettanto rapidamente nella società. Memetic mostra la progressione di un meme armato che porta all'annientamento totale della razza umana entro 72 ore. La radice di tale apocalisse è una singola immagine su Internet, un 'meme' nel senso popolare. Un meme che cambia tutto".

Seth Rogen aiutò in segreto a scrivere lo script di Bad Boys 2, come svelato in queste ore. L'attore è stato in trattativa per il ruolo del Pinguino in The Batman, poi assegnato a Colin Farrell.