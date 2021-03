Seth Rogen nel nuovo film autobiografico di Steven Spielberg: ecco chi sarà!

Dopo l'ingresso di Michelle Williams come protagonista del film in cui Steven Spielberg racconterà gli anni della propria infanzia vissuti in Arizona, anche Seth Rogen è entrato a far parte del cast del progetto del grande regista americano in un ruolo che esalterà le sue già note doti recitative e il suo lato più bonario.

Se Michelle Williams sarà la madre di Steven Spielberg, Seth Rogen invece interpreterà il suo zio preferito. Secondo quanto riportato da Deadline, tutti i personaggi della pellicola, pur ispirandosi alle vere persone che hanno circondato il regista nella sua infanzia, avranno una voce del tutto originale e separata dalle rispettive figure reali di riferimento.

Attualmente il progetto non ha un titolo ufficiale, Spielberg ha più volte fatto riferimento all'importanza della sua infanzia sul suo modo di lavorare, specialmente nel documentario uscito qualche anno fa su HBO e intitolato semplicemente Spielberg. Il regista Premio Oscar, nato a Cincinnati (Ohio) e successivamente trasferitosi a Phoenix, ha più volte parlato dell'importanza che il crescere in Arizona abbia avuto sulla sua immaginazione e sullo sviluppo di quella fantasia senza freni che l'avrebbe poi portato a diventare uno dei registi più importanti dei nostri tempi.

Ad affiancare Spielberg nella stesura della sceneggiatura ci sarà il suo storico collaboratore Tony Kushner, mentre siamo tutti in attesa di scoprire come sarà il remake di West Side Story firmato da Spielberg e che doveva uscire lo scorso Natale. West Side Story fu rinviato a causa della pandemia di coronavirus che teneva (e tiene ancora) le sale chiuse nella maggior parte degli stati del mondo e che adesso ha una data d'uscita fissata al 10 dicembre 2021.