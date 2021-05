Seth Rogen non ha intenzione di lavorare ancora con James Franco per le accuse di molestie

James Franco è sparito dalla circolazione subito dopo le accuse di molestie a lui rivolte da alcune attrici del suo corso di recitazione ma l'amico di sempre Seth Rogen era rimasto piuttosto silenzioso sulla vicenda, almeno fino agli ultimi mesi. Recentemente, Rogen in un'intervista ha messo in dubbio una futura collaborazione con James Franco.

Nel corso di una recente intervista concessa al Sunday Times, Rogen si è riferito alla vicenda ricordando uno sketch realizzato con Franco nel 2014 per il Saturday Night Live, in cui Rogen si finse una ragazza minorenne e adescò l'amico e collega. All'epoca suscitò qualche risata ma oggi con il movimento #MeToo e tutto ciò che ne è conseguito uno sketch del genere sarebbe a dir poco problematico. "Quello che posso dire è che condanno abusi e molestie e non coprirei o nasconderei mai le azioni di qualcuno che lo faccia, o metterei consapevolmente qualcuno in una situazione in cui si trovasse attorno a una persona del genere".

Rogen ha continuato: "In ogni caso, guardo indietro allo sketch che ho fatto al Saturday Night Live nel 2014 e lo rimpiango molto. Era un pessimo sketch, onestamente. Ripenso anche a quell’intervista del 2018 nella quale commentavo che avrei continuato a lavorare con James [Franco]. E la verità è che non ho avuto in progetto di farlo e non pianifico di farlo ora. [La vicenda che lo ha coinvolto] ha cambiato molto delle nostre relazioni e delle nostre dinamiche. Non so se posso decretarlo qui, in questa intervista, in maniera definitiva". Insomma, una scelta che parrebbe non essere definitiva ma che per il momento appare necessaria.

L'ultimo film della coppia uscito al cinema fu The Disaster Artist e proprio nel corso della lavorazione al film non mancarono le polemiche, rispolverate oggi da Charlyne Yi.