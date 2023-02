Seth Rogen, produttore di The Boys, 'snobba' i film Marvel: sono per bambini

In una recente intervista, Seth Rogen ha dichiarato di non provare alcun interesse nel vedere i film del Marvel Cinematic Universe, poiché non rivolti al suo target; tuttavia, riconosce che "senza la Marvel, The Boys non esisterebbe o non sarebbe così interessante".

Così afferma Roger, sceneggiatore della serie sui supereroi malvagi e recentemente comparso come attore nel film The Fabelmans: "Penso che Kevin Feige sia un ragazzo brillante, e che molti registi assunti per realizzare questi film sappiano fare splendidamente il loro lavoro. Ma per qualcuno che non ha figli... È tutto orientato verso i bambini, sai? Ci sono momenti che non riesco proprio a dimenticare. Guarderò queste cose, in quanto adulto senza figli, e non potrò fare a meno di pensare: 'Oh, questa roba non fa per me'". In ogni caso, i rapporti con la Marvel (seppur indirettamente) non sono certo terminati: ad esempio, Rogen produrrà il film sulla mascotte di Disney World.

Ma il suo timore è anche in termini economici: "La situazione, purtroppo, è che attualmente esistono due categorie separate" ha continuato. "C'è l'intrattenimento audiovisivo e c'è il cinema. Certo, ogni tanto si sovrappongono tra loro, ma una dinamica del genere sta diventando sempre più rara. E temo che il dominio finanziario del primo venga utilizzato per emarginare (se non addirittura sminuire) l'esistenza del secondo".

L'astio nei confronti della Marvel è perfettamente espresso da The Boys, il quale, prodotto da Roger, l'ha anche visto recitare in svariati cameo. La storia racconta di un manipolo di supereroi interessati a tutto fuorché al benessere collettivo, fino a scontrarsi con un gruppo di ribelli pronto a distruggere i rapporti di potere. Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione sull'ultimo episodio di The Boys 3.