Seth Rogen si dà all'horror: arriva Video Nasty, slasher anni '80 su una VHS maledetta!

Si intitolerà Video Nasty il nuovo progetto sviluppato dal prolifico Seth Rogen, amatissimo comico e attore che negli ultimi anni sta cavalcando un'onda di incredibile successo in campo televisivo grazie alle serie tv prodotte come Preacher e soprattutto The Boys.

Scritto da Chris Thomas Devlin, il film è incentrato su tre adolescenti che noleggiano una VHS maledetto VHS e si ritrovano trascinati in un film slasher degli anni '80 nel quale rischiano di rimanere intrappolarli per sempre. Un po' come Jumanji, ma con micidiali assassini al posto degli animali.

Seth Rogen, Evan Goldberg, Josh Fagen e James Weaver di Point Grey produrranno insieme a Greg Silverman e Jon Berg della Stampede Ventures. Sebbene non sia stato stipulato alcun accordo, il regista di 50/50 Jonathan Levine sta attualmente studiando il progetto per decidere la sua posizione dirigere e produrre, anche se le fonti sostengono che probabilmente accetterà di dirigere e produrre insieme al suo partner di produzione Gillian Bohrer.

Rogen e Goldberg hanno formato Point Grey nel 2011 e da allora oltre a 50/50 hanno prodotto anche Blockers, i due film di Cattivi Vicini, Sausage Party, Long Shot, Good Boys e An American Pickle per AppleTV+. Berg ha prodotto Elf e i suoi crediti recenti includono Doctor Sleep di Mike Flanagan, Justice League, Wonder Woman e Aquaman di James Wan.