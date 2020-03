Seth Rogen era completamente fatto quando ha visto Cats: ecco i suoi commenti su Twitter

Seth Rogen è un'artista molto famoso per la sua poliedricità: per stimolare la creatività non sembra disdegnare l'uso di sostanze stupefacenti. In questo caso a scopo puramente ricreativo però, dato che gli sono servite per guardare Cats vincitore dei Razzie Awards. Per fortuna ha documentato l'esperienza attraverso diversi commenti su Twitter.

"Sono abbastanza fatto e sto guardando Cats. Non ho mai visto lo spettacolo di Broadway. È davvero da panico. Dovrei sapere cos'è un Jellicle? Lo hanno nominato 200000 volte ma non ho idea a che cosa si riferisca", ha esordito, senza aver capito che Jellicle è il nomignolo che viene utilizzato da Lloyd Webber per riferirsi ai piccoli gatti.

Successivamente ha postato vari commenti man mano che la sua visione del film proseguiva:

"Li hanno fatti andare alla scuola dei gatti", "Questi gatti sono alti tipo due piedi in questo mondo. Sono gatti altissimi, ca**o", "È divertente alla maniera di Broadway", "Judi Dench indossa una pelliccia di gatto, il ché dovrebbe essere socialmente terribile in questa realtà", " Il ballo dei gatti in CGI è strano. È impressionante? Non lo so!", "Per una questione di rispetto, lascerò Idris fuori da tutto questo".

Con l'ultimo commento si riferisce ovviamente al fatto che Idris Elba sia stato trovato positivo al Coronavirus: per questo non ha voluto infierire troppo sull'attore che ha recitato nel film. In conclusione Rogen ha affermato di pretendere un'edizione speciale di Cats, sul modello della Snyder Cut richiesta dai fan di Justice League: "Fate uscire la Butthole Cut di Cats!!" La società di effetti speciali ha infatti dovuto modificare completamente il design dei gatti, dato che originariamente era possibile notare l'ano dei felini in maniera forse troppo evidente.

Dal punto di vista estetico il film non sembra essere particolarmente riuscito, e se n'è accorto persino Rogen, nonostante la condizione mentale alterata. Una concept art di Cats ci mostra una versione di un gatto ancora più terrificante.