Seth MacFarlane vuole realizzare un film sui Griffin

Negli scorsi mesi Seth MacFarlane e la Fox hanno celebrato i Griffin in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita della serie, e adesso il creatore dello show è tornato a parlare del lungometraggio al quale sta lavorando da anni.

Con MacFarlane sempre più impegnato con nuovi e vari altri progetti, i fan nel corso del tempo hanno iniziato a sospettare che il film fosse stato accantonato, ma a quanto pare non è così. Il cineasta ha infatti spiegato:

"Stiamo parlando di questo film praticamente da dieci anni. Un lungometraggio de I Griffin è ancora in cima alla mia lista delle cose da fare, e ho diverse idee piuttosto chiare su ciò che sarà. Ultimamente ho avuto un po' più di tempo libero."

La 18esima stagione de I Griffin sarà presentata questo autunno, e finché la programmazione della serie animata proseguirà la speranza per un lungometraggio non è da abbandonare. Magari, chissà, il progetto potrebbe trovare nuova linfa vitale grazie a Disney+, la piattaforma streaming della Walt Disney Pictures, da qualche mese proprietaria ufficiale della Fox.

In passato aveva preso a girare un rumor secondo il quale il film de I Griffin sarebbe stato in live-action, con MacFarlane che lo aveva alimentato sostenendo che l'unico motivo per sviluppare il film di uno show televisivo era quello di poter fare qualcosa che nello show televisivo sarebbe stato impossibile fare.

Voi cosa ne pensate? Siete dei fan della serie? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.