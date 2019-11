Seth MacFarlane produrrà l'adattamento di Books of Blood, romanzo horror di Clive Barker

The Hollywood Reporter comunica che Seth MacFarlane, attraverso la sua società di produzione Fuzzy Door, nel 2020 realizzerà per Hulu un adattamento cinematografico di Books of Blood, celebre raccolta di racconti horror dell'autore Clive Barker.

Ebbene si, il papà de I Griffin, Ted, American Dad, A Million Ways to Die in the West e The Orville si darà all'horror, con Brannon Braga reclutato per dirigere e scrivere il film insieme allo sceneggiatore Adam Simon - co-creatore della serie tv horror Salem.

La serie originale di libri di Barker consiste in una raccolta di racconti e romanzi, molti dei quali sono già stati trasformati in film, tra cui Candyman, Il Signore delle Illusioni (scritto e diretto dallo stesso Barker) e Prossima Fermata: L'Inferno (con Bradley Cooper). Braga e Simon trasformeranno il loro adattamento in un'opera antologica formata da tre storie: la prima, con protagonista Anna Friel (Pushing Daisies) e Rafi Gavron (A Star Is Born), racconta di uno scettico del paranormale contattato dal suo unico figlio deceduto; la seconda, con Britt Robertson (The Space Between Us), è incentrata su una ragazza terrorizzata dal suono che vive con la sua madre opprimente; infine la terza e ultima storia, interpretata da Yul Vazquez (Russian Doll), parlerà di un sicario intenzionato a ritirarsi che si imbatte in un libro maledetto.

Cosa ne pensate del progetto? Conoscete i racconti di Barker? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti vi segnaliamo la fine delle riprese di Candyman, reboot del celebre horror anni '90 questa volta prodotto da Jordan Peele e alla recensione di Un Milione di Modi per Morire nel West.