Seth MacFarlane, il papà dei Griffin svilupperà la miniserie drammatica 'The Winds of War'

Seth MacFarlane ha annunciato il suo primo progetto per la NBCUniversal. Il papà dei Griffin svilupperà una miniserie drammatica basata sui romanzi "The Winds of War" e "War and Remembrance" di Herman Wouk.

Stando alla descrizione diffusa da The Wrap, lo show racconterà l'epica storia di una famiglia americana attraverso i continenti e gli anni della Seconda Guerra Mondiale. MacFarlen co-scriverà la sceneggiatura e farà da produttore esecutivo insieme a Seth Fisher (The Alienist, Saints and Strangers).

"Siamo entusiasti di annunciare 'The Winds of War' come il nostro primo di molti progetti che stiamo sviluppando con Fuzzy Door. Si tratta di un'epica storia di valore, perseveranza, sopravvivenza e famiglia che verrà raccontata attraverso una lente contemporanea" ha dichiarato Dawn Olmstead, presidente di UCP, una divisione di Universal Studio Group.

MacFarlane ha commentato: "Non riesco a pensare ad un progetto più entusiasmante da realizzare per la mia collaborazione con UCP di 'The Winds of War' di Herman Wouk. Sono stato un grande fan dell'epica di Herman Wouk per decenni, e la sua rapprestnazioen della risultanza umana su piccola scala di fronte alle tragedie globali non è mai stata così rivelante quanto è oggi. Ho parlato di questo progetto durante il mio primo incontro con Dawn Olmstead - ho scoperto che lei stesse proviene da una famiglia di membri della Marina - e di affidarlo al suo team della UCP sia la scelta perfetta per tutti. Non vediamo l'ora di iniziare."