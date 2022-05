Seth MacFarlane, il comico ricorda:'Selma Blair mi morse la mano durante un party'

Il regista e comico Seth MacFarlane ha ricordato un episodio piuttosto particolare che accadde parecchi anni fa con l'attrice Selma Blair. MacFarlane, conosciuto per essere il creatore e doppiatore di serie animate di grande successo come I Griffin, The Cleveland Show e American Dad!, ne ha parlato al Jimmy Kimmel Live!

Nel suo nuovo memoir Mean Baby: A Memoir of Growing Up, Selma Blair ha raccontato di aver trascorso un periodo, a metà degli anni 2000, nel quale era ossessionata dal mordere celebrità; nella lista delle sue vittime star del calibro di Sienna Miller, Kate Moss e... proprio Seth MacFarlane!



Il comico è famoso per le sue creazioni irriverenti e nel 2019 Seth MacFarlane ha dichiarato di essere interessato a realizzare un film su I Griffin. In merito al morso di Selma Blair, ha confermato l'accaduto. Selma Blair una volta lo morse sulla mano, lasciandogli il segno dei suoi denti.

"Ero in questo club a Las Vegas, mi aveva portato lì Seth Green, e mi presentò Selma Blair e lei mi prese la mano. Ho pensato 'Oh, mi bacerà la mano, come le persone cavalleresche di un tempo' e me l'ha morsa. E naturalmente ho lanciato un guaito, perché non sono un maschio alfa. C'erano segni di denti. Disse qualcosa del tipo 'Oh, andiamo, non fare il piagnucolone'. Lo scoprii più tardi, immagino fosse il suo modo di salutare".



MacFarlane ha specificato che non c'è mai stato risentimento tra lui e Selma Blair e che l'attrice si scusò con lui qualche anno dopo, quando si ritrovarono insieme sul set di Hellboy II.

Nel 2020 Seth MacFarlane ha lasciato la FOX dopo ventuno anni, passando a NBC-Universal.