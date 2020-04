Il Sesto Senso, Toni Collette capì che fosse un horror solo dopo l'uscita

Il Sesto Senso è uno di quei film capaci di sconvolgere, terrorizzare ed emozionare anche all'ennesimo rewatch: successo più grande e forse film più riuscito di M. Night Shyamalan, il coinvolgimento fu tale anche per il cast al punto da confondere letteralmente le idee ad uno dei protagonisti.

Stiamo parlando, nello specifico, di Toni Collette: l'attrice, che nel film interpretava Lynn Sear, fu infatti evidentemente troppo presa dall'incredibile carica emotiva del film di Shyamalan, al punto da arrivare a non capire che Il Sesto Senso fosse un film horror! L'attrice stessa ha infatti dichiarato di aver compreso il genere del film solo dopo l'uscita in sala dello stesso.

Certo, risulta effettivamente difficile immaginare altri generi nei quali catalogare un film in cui abbiamo a che fare con un bambino capace di vedere le anime dei defunti, ma insomma... Cerchiamo anche di capire la povera Toni, evidentemente davvero sconvolta dalla storia narrata dal film.

Insomma: nel caso in cui doveste trovarvi a pensare di essere un filo troppo emotivi quando si tratta di certi film, ricordatevi difficilmente lo sarete quanto la Toni Collette! Emozione, d'altronde, assolutamente giustificata come testimonia anche lo status di cult al quale il film con Bruce Willis è assurto praticamente subito, tanto da rientrare anche nella lista dei migliori 100 film americani di sempre. Insomma, in fin dei conti l'importante è il risultato: per capire che si trattasse di un horror Toni Collette avrà avuto sicuramente tutto il tempo di cui necessitava.