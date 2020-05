Il Sesto Giorno: 7 curiosità sullo sci-fi con Arnold Schwarzenegger

Questa sera su Iris va in onda Il Sesto Giorno, film di fantascienza diretto da Roger Spottiswoode che vede come protagonista Arnold Schwarzenegger. Abbiamo raccolto per voi tutti i retroscena più imperdibili, dal cambio di titolo al particolare rifiuto della star di Terminator.

Ambientato in un futuro prossimo dove chiunque può essere clonato, il film segue le vicende di Adam (Schwarzenegger), che un giorno torna a casa e scopre con orrore che un clone di se stesso ha preso il suo posto. Minacciato da un gruppo di assassini che lo vogliono morto, deve lottare con tutte le proprie forze per riprendersi indietro la propria vita.

Ecco dunque tutte le curiosità sul film:

Il titolo originale della pellicola è stato cambiato da "The Sith Day" a "The 6th Day" per evitare di essere confuso con The Sixth Sense - Il sesto senso.

Stando ai contenuti aggiuntivi del DVD, il film è ambientato nel 2015

Schwarzenegger si rifiutò di posare con una pistola in mano per pubblicizzare il film, ritenendolo un gesto irresponsabile. Disse: "Se la gente dice che i film portano alla violenza, dovremmo fare una concessione."

La lega professionistica di football per cui gioca Johnny Phoenix (Steve Basic), la XFL, è stata creata nel 200 dal proprietario della WWE Vince McMahon. Durata solo un anno, la lega è stata reintegrata nel 2020 e ha da poco dichiarato bancarotta a causa dell'inaspettata interruzione.

Il titolo fa riferimento al libro della Genesi della Bibbia, per il quale Adamo fu creato il sesto giorno della Creazione.

Per il ruolo di Michael Drucker fu considerato anche Jack Nicholson , ma l'attore era troppo costosa per il budget della pellicola. Kevin Costner, invece, ha dovuto rifiutare per via dei troppi impegni.

Inizialmente, il film doveva essere diretto da Joe Dante.

Il film, lo ricordiamo, andrà in onda su Iris alle ore 21.00. Per altre notizie, vi rimandiamo al folle allenamento di Schwarzenegger per Conan Il barbaro.