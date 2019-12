Il sesto film della LAIKA sarà 'il più grande mai prodotto dallo studio' finora

Mentre il flop commerciale americano del meraviglioso Missing Link è costato (almeno per il momento) l'uscita italiana del quinto film in stop motion della LAIKA, comunque nelle cinquine dedicate ai prodotti d'animazione dei principali premi dell'anno, il production designer dell'azienda, Nelson Lowrey, ha parlato del sesto progetto.

Intervistato infatti dai microfoni di Collider, l'artista ha avuto modo di parlare del suo lungo e apprezzato lavoro all'interno della LAIKA, di Missing Link e degli altri quattro film finora prodotti dall'azienda, che sono Coraline, ParaNorman, BoxTrolls e Kubo e la Spada Magica, tutti accolti positivamente dalla critica e con uno slancio artistico e produttivo sempre più elevato, di film in film.



Parlando comunque del sesto film e di come le novità in Missing Link verranno implementate nel prossimo progetto, Lowrey ha dichiarato: "Non posso dire molto, al riguardo. Sceglierò le mie parole con molta cautela per non sembrare neanche una cheerleader della compagnia, ma ammetto che il prossimo film è qualcosa di completamente differente da quanto fatto finora, perché prende tutto ciò che abbiamo imparato dai titoli precedenti e raddoppia lo sforzo produttivo, dato che vogliamo anche inserire queste nuove tecnologie in cui stiamo diventando abbastanza bravi. Non sarà solo più grande e migliore, ma al suo interno ci sarà un uso più intelligente delle tecniche, tanto che credo riuscirà ad aprire la visione dello studio in un modo che sorprenderà davvero molto il pubblico. Quindi sì, so che sembra un'anticipazione di un progetto apparentemente gigantesco, ma sono davvero serio al riguardo".



Cosa ne pensate?