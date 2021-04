Sesso sfortunato o follie porno: nei cinema italiani arriva il vincitore della Berlinale!

Lucky Red ci comunica che da oggi nei cinema italiani arriverà il film vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino, Bad Luck Banging or Loony Porn, distribuito con il titolo italiano di Sesso sfortunato o Follie porno.

Designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici “per la leggerezza con cui Radu Jude squaderna il tempo presente, affrontando questioni legate al rapporto tra pubblico e privato, in una commedia che incide con ironia il corpo della società contemporanea, esponendo i fascismi sempre meno endemici al ludibrio di una messa in scena sospesa tra logica stringente e arditezza teorica”, il film è ambientato a Bucarest ed è stato girato in tempi di coronavirus.

Emi (Katia Pascariu) insegnante di una scuola bene di Bucarest, molto amata dagli studenti e molto stimata, si ritrova a dover mettere in discussione tutto quello che negli anni ha conquistato perché un video che la ritrae mente fa sesso spinto con suo marito viene messo in rete. Lo spettatore segue il suo percorso, dalle passeggiate iniziali in una rumorosa Bucarest, tra battute e sguardi malevoli, fino ad un vero e proprio processo allestito nel cortile della scuola in cui, da "imputata", dovrà rispondere alle accuse e alle domande dei genitori dei suoi studenti.

Con una struttura ambiziosa che all'intreccio mescola immagini di repertorio del secolo scorso, Sesso sfortunato o Follie porno è una satira pungente che mette in discussione la scala di valori su cui ancora poggia la società odierna, evidenziandone le contraddizioni e la morale giudicante. Un'uscita di prestigio per i cinema neo-aperti, disperatamente alla ricerca di nuovi contenuti da proiettare al pubblico.

A proposito di nuovi contenuti: 01 Distribution e Rai Cinema hanno annunciato le date di uscita di Diabolik e Freaks Out, oltre all'arrivo di Diabolik 2 e Diabolik 3!