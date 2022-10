Il sesso degli angeli, Leonardo Pieraccioni è su Sky: gli orari della messa (in onda)

Dopo il grande successo riscosso nelle sale cinematografiche italiane, arriva in prima tv sui canali di Sky l'ultimo film di e con Leonardo Pieraccioni, la nuova commedia Il sesso degli angeli.

Il film andrà in onda lunedì 10 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e per i più ritardatari sarà trasmesso anche alle 21.45 su Sky Cinema Comedy; chi invece preferisce lo streaming, potrà trovare Il sesso degli angeli anche su NOW, oppure on demand con Sky Q.

La storia segue Don Simone, un prete di frontiera con una chiesetta sempre in difficoltà e soprattutto mai frequentata dai ragazzi, che preferiscono lo stare insieme dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato... un bordello!

Leonardo Pieraccioni torna davanti e dietro la macchina da presa affiancato da Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Nel cast con loro anche Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli, con la partecipazione straordinaria di Massimo Ceccherini.

