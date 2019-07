Sesame Street: slitta all'estate 2021 il film con Anne Hathaway

L'uscita nei cinema di Sesame Street, con protagonista il premio Oscar Anne Hathaway, è slittata ufficialmente all'estate 2021. Nonostante sia in onda dal 1969, ci sono stati solo due adattamenti per il cinema sinora realizzati della celebre serie per bambini, ovvero Follow That Bird nel 1985 e Le avventure di Elmo in Brontolandia nel 1999.

Sesame Street negli anni è rimasto uno dei più influenti programmi televisivi educativi per bambini. Molte persone sono cresciute con personaggi come Big Bird e The Count (Il Conte), per non parlare della vasta gamma di personaggi simbolo dello show per giovani e adulti.

Il momento per un nuovo lungometraggio è arrivato, anche se la data è stata posticipata.



Inizialmente prevista per gennaio 2021, la distribuzione di Sesame Street (in Italia conosciuto con il nome Sesamo apriti!) è slittata al 4 giugno. Non si tratta del primo slittamento di data, visto che precedentemente si è passati dal luglio 2019 ad aprile 2020. Oltre alla presenza di Anne Hathaway, il progetto include Jonathan Krisel, regista vincitore di dieci Emmy Award e Bob Burnham, regista, comico e musicista che comporrà alcune delle canzoni originali del film.

Siamo ancora all'inizio della produzione ma la trama riguarda il team di Sesame Street che si sposta dal loro quartiere al caos di New York City. Una volta lì faranno amicizia con la conduttrice televisiva Sally Hawthorne, determinata a dimostrare al grande pubblico che Sesame Street esiste davvero e che i suoi abitanti sono stati allontanati ingiustamente.

Anne Hathaway è protagonista e porterà sicuramente grande attenzione del pubblico sul progetto.