Sesame Street diventa un film, Jonathan Krisel alla regia

Elmo e tutti gli amici di Sesame Street presto approderanno sul grande schermo. L'autorevole Variety conferma che la Warner Bros. Pictures sta lavorando ad un adattamento cinematografico del popolarissimo show per bambini.

La regia del film è stata affidata a Jonathan Krisel (Portland); secondo le prime indiscrezioni, nelle intenzioni dello studio, la pellicola sarà un musical. Chris Galletta ha scritto la sceneggiatura del film che sarà prodotto da Michael Aguilar insieme a Shawn Levy; Mike Rosolio ha lavorato alla prima stesura del copione. Sesame Workshop ha i diritti della serie e sarà coinvolta nella produzione del progetto.

Levy ha lavorato ad un adattamento cinematografico di Sesame Street sin dal 2012, quando la Fox aveva i diritti di distribuzione della serie. Nel 2015, Sesame Workshop ha firmato un accordo di cinque stagioni con la HBO e la Warner ha iniziato a lavorare ad un film che accompagnasse la nuova serie tv.

Sesame Street è uno show educativo per bambini andato in onda per la prima volta sulla PBS nel 1969, creato da Joan Ganz Cooney e Lloyd Morriset. Lo show era un misto tra pupazzi, live-action e animazioni. Tra i personaggi più famosi, oltre ad Elmo, ci sono Big Bird, Ernie e Cookie Monster, tutti creati da Jim Henson. Non è la prima volta, però, che lo show arriva sul grande schermo: nel 1985 è stato prodotto Sesame Street Presents Follow That Bird, mentre nel 1999 è uscito Le avventure di Elmo a Brontolandia.