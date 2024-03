Quali sono le serie tv e i film più visti attualmente in streaming su Netflix? Dopo avervi consigliato 3 film da recuperare su Netflix, vi proponiamo una rapida panoramica sui titoli di maggior successo disponibili sulla piattaforma.

Alla seconda settimana di programmazione, The Gentlemen e Damsel hanno mantenuto il primo posto su Netflix sia nella classifica delle serie tv più viste sia in quella dedicata ai film.

The Gentlemen, successore spirituale dell'omonimo film di Guy Ritchie del 2020, ha raggiunto 20,1 milioni di visualizzazioni (134,2 milioni di ore guardate) nella sua prima settimana intera di uscita. La commedia poliziesca e d'azione composta da otto episodi è stata pubblicata tutta insieme su modello binge-watching il 7 marzo scorso e da allora ha raggiunto l'impressionante cifra di 12,2 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni di programmazione, dimostrandosi un immediato successo in grado di fermare Avatar: La leggenda di Aang, scalzato al secondo posto.

Dal lato cinema invece Damsel di Millie Bobby Brown continua a fare bene, dato che in queste ore il film fantasy con la star di Enola Holmes e Stranger Things ha raggiunto 50,8 milioni di visualizzazioni (92,3 milioni di ore guardate) nella suo seconda settimana di programmazione. Il film ha mantenuto il primo posto in classifica nonostante la dura concorrenza offerta dalla nuova commedia romantica di Lindsay Lohan Irish Wish, che ha debuttato lo scorso fine settimana e che, nei suoi primi tre giorni, ha raggiunto 19,5 milioni di visualizzazioni.

Per altri film in arrivo su Netflix scoprite di cosa parla Il Fabbricante di Lacrime.

Su La Trilogia Della Vendetta (3 Blu-ray Booklet) è uno dei più venduti di oggi.