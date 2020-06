Una Serie di Sfortunati Eventi, meglio l'Olaf di Jim Carrey o di Neil Patrick Harris?

Mettiamoci per un attimo nei panni di Neil Patrick Harris, famoso e talentuosissimo ma sicuramente senza ancora quell'aura di intoccabilità che permea un mostro sacro come Jim Carrey: come ci saremmo sentiti a dover raccogliere la sua eredità nel ruolo di un personaggio iconico come il Conte Olaf di Una Serie di Sfortunati Eventi?

L'ansia da prestazione avrebbe probabilmente colto anche l'attore più coraggioso: l'ex-Barney Stinson di How I Met Your Mother ha però più volte dimostrato di essere un attore di razza e, in fondo, chi meglio di un istrione come lui per un ruolo che richiede travestimenti su travestimenti?

Va detto, comunque, che il diverso media di riferimento ha forse giocato in favore di Harris, che ha indubbiamente avuto più tempo e spazio a disposizione rispetto al suo celebre collega per far valere le proprie doti, misurandosi anche con diversi cambi d'identità in più rispetto a quelli concessi a Carrey nel film del 2004.

Carrey, dal canto suo, vanta tutti quei punti a favore che già conosciamo: interpretazione magistrale, faccia da cattivo presa in prestito direttamente dal suo immortale Grinch e, inoltre, la fortuna di essere la prima trasposizione live action del personaggio.

Diteci la vostra, dunque: chi tra Jim Carrey e Neil Patrick Harris ha offerto la prova migliore nel ruolo del Conte Olaf? Per schiarirvi un po' le idee, intanto, ecco la nostra recensione di Una Serie di Sfortunati Eventi.