Le serie Marvel di Disney+ avranno un grande impatto sui film del MCU

In attesa di scoprire cosa ci riserva la fase 4 del Marvel Cinematic Universe, la certezza è che molti importanti personaggi del franchise come Loki, Occhio di Falco e Scarlett appariranno nelle nuove serie tv sviluppate per Disney+, il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino che debutterà questo autunno.

A conferma di quanto dichiarato nei mesi scorsi, Kevin Feige ha confermato che gli show non saranno un semplice contorno contorno del MCU. In una recente intervista con Mashable, infatti, il presidente dei Marvel Studios ha rimarcato che le serie "faranno cose scioccanti e inaspettate che cambieranno i radicalmente personaggi, perciò la loro prossima apparizione su grande schermo sarà influenzata da ciò che hanno vissuto nelle serie targate Disney+."

Dopo i quasi inesistenti collegamenti diretti con le serie tv ambientate nel MCU come Agents of SHIELD e tutti gli show Marvel/Netflix (almeno per quanto riguarda il cinema), le nuove storie in arrivo su Disney+ firmeranno una vera e propria svolta nel rapporto tra grande e piccolo schermo per l'universo Marvel - d'altronde Disney+ è già di per sé una piccola rivoluzione per la Casa di Topolino.

Al momento è confermato l'arrivo di ben 4 serie tv dedicate ai personaggi del MCU: Loki, Falcon & Winter Soldier, WandaVision e lo show che vedrà Occhio di Falco insieme alla sua erede Kate Bishop. Quale di queste serie attendete con più curiosità? Fatecelo sapere nei commenti. Recentemente è emersa in rete la prima immagine ufficiale di Loki che ha fornito un importante indizio sulla sua collocazione temporale.