Sergio Castellitto è Rocco Chinnici nel film tv in onda su Rai 1 il 23 gennaio

È stata presentata ieri in Viale Mazzini a Roma l’opera televisiva diretta dae incentrata sulla figura del magistrato italiano assassinato il 29 luglio 1983 da Cosa nostra.è una produzionee Casanova Multimedia di

Tratto dal libro scritto da Caterina Chinnici e pubblicato nel 2015 dalla casa editrice Mondadori, il film tv racconterà attraverso gli occhi della propria figlia la storia di un uomo, allora a capo dell’Ufficio Istruzione di Palermo, considerato l’inventore del pool antimafia, un gruppo di magistrati impegnati nella condivisione del carico di lavoro e delle informazioni utili alla lotta contro la criminalità organizzata. Negli anni in cui servi dello Stato come Rocco e la giovane magistrata Caterina Chinnici, Cesare Terranova, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e tanti altri ancora presero coscienza della gravità del fenomeno mafioso che ormai aveva già da tempo stretto in una morsa soffocante la vita e l’economia di un intero Paese, la mini-fiction di Rai 1 porta sul piccolo schermo anche il lato meno conosciuto ai più dell’uomo, il volto di un uomo amorevole nei riguardi della propria famiglia e in particolare il legame, divenuto poi anche professionale, che legherà indissolubilmente Rocco alla primogenita Caterina.

Il cast artistico è arricchito dalla presenza di Sergio Castellitto (Rocco Chinnici), Cristiana Dell’Anna (Caterina Chinnici), Manuela Ventura (Tina Chinnici), Virginia La Tella (Elvira Chinnici), Luigi Imola (Giovanni Chinnici), Bernardo Casertano (Paolo Borsellino), Paolo Giangrasso (Giovanni Falcone) e Bruno Torrisi (Cesare Terranova).

Il film verrà trasmesso nella prima serata di Rai 1 il 23 gennaio.