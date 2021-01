Sergio Castellitto: 'Bisogna puntare sulla cultura, è il miglior vaccino'

Questa sera su Rai 1 va in onda Il Tuttofare, un film del 2018, opera prima dello sceneggiatore Valerio Attanasio, che ha come protagonisti Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci e Clara Alonso. La pellicola è ispirata a romanzo picaresco che narra le vicende di un vagabondo, disposto a tutto per sopravvivere.

Proprio Sergio Castellitto dopo l'esperienza di Natale in Casa Cupiello, ha avuto modo di parlare del difficile momento che la cultura sta vivendo. L'attore come molti altri suoi colleghi è stato molto duro contro la chiusura di cinema e teatri. A suo avviso infatti, si tratta di luoghi assai sicuri, che potrebbero essere agevolmente frequentati dagli spettatori con le opportune norme.

"La trovo un’assurdità, sarei stato meno rigido. Dalle statistiche sono tra i luoghi più sicuri: il pubblico è distanziato, non parla e tiene la mascherina. Averli chiusi significa aver mandato un segnale confuso e sbagliato. In un momento in cui si reclamano farmaci e vaccini forse l’unico vaccino disponibile che avevamo era quello della cultura. La gente ha bisogno di essere protetta, ma anche di carezze".

Parole molto simili a quelle di Alessandro Gassman, che nei mesi scorsi aveva parlato della cultura come un bene necessario, di cui l'uomo non dovrebbe privarsi.