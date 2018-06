Serenity: Matthew McConaughey e Anne Hathaway nel trailer del film

I premi oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway protagonisti nel trailer di Serenity, il nuovo thriller scritto e diretto da Steven Knight.

I due attori hanno già recitato insieme in Insterstellar, il film di fantascienza targato Christopher Nolan, e ora si ritrovano protagonisti in tutt'altro genere di pellicola. In Serenity, McConaughey interpreta John, il capitano di un peschereccio in una piccola isola dei Caraibi; i problemi inizieranno ad arrivare quando la sua ex moglie (Anne Hathaway) gli chiederà di uccidere suo marito in modo da farlo sembrare un incidente.

Serenity è il terzo film diretto da Steven Knight, dopo Redemption – Identità nascoste e Locke, che annovera tra i suoi lavori precedenti anche le serie TV Peaky Blinders e Taboo. Faranno parte del cast anche Jason Clarke, Djimon Hounsou, Jeremy Strong e Diane Lane.

Il trailer del film si mostra molto intrigante: dopo aver presentato i protagonisti e le premesse della storia, inizia una lunga sequenza di scene, che alterna situazioni drammatiche ad un gioco di suoni basato sulla lenza di una canna da pesca. Il tutto sembra trasportarci di peso nell'atmosfera misteriosa della pellicola, che a giudicare dalla trama sembra avere delle derive Hitchcockiane, in particolare del film Delitto per delitto - l'altro uomo.

L'uscita di Serenity nelle sale americane è prevista per il 19 ottobre.