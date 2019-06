Serenity - L'isola dell'inganno: Matthew McConaughey e Anne Hathaway nel poster italiano

Dopo il grosso flop negli Stati Uniti, arriverà in Italia a luglio con Lucky Red il thriller Serenity - L'isola dell'inganno, film diretto da Steven Knight con protagonista la coppia formata da Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Dopo essere uscito lo scorso 25 gennaio negli Stati Uniti, il film si è rivelato essere un grosso flop, con la critica americana che l'ha stroncato senza riserve e con il pubblico che l'ha invece snobbato a causa a detta di molti addetti ai lavori e dello stesso cast di una non sufficiente campagna marketing. Tuttavia, è comunque un peccato considerato che dietro la macchina da presa qui c'è Knight, già artefice degli apprezzati Redemption – Identità nascoste e Locke, nonché sceneggiatore di Peaky Blinders e Taboo per la televisione e di La promessa dell'assassino per il cinema.

Si tratta anche della seconda collaborazione artistica sul set tra la Hathaway e McConaughey dopo quella avvenuta in Interstellar di Christopher Nolan nel 2014. In questo Serenity - L'isola dell'inganno, McConaughey interpreta John, il capitano di un peschereccio in una piccola isola dei Caraibi; i problemi inizieranno ad arrivare quando la sua ex moglie (Anne Hathaway) gli chiederà di uccidere suo marito in modo da farlo sembrare un incidente. L'atmosfera della pellicola, come abbiamo potuto vedere nell'ultimo trailer ufficiale, sembra ricalcare molto quelle tinte hitchcockiane sul modello di Strangers on a Train (in Italia noto col titolo L'altro uomo).

Come suggerito dalla locandina che trovate in calce a questa news, Serenity - L'isola dell'inganno approderà nelle sale italiane grazie a Lucky Red nel mese di luglio.