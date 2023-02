Serena Williams sullo schiaffo di Will Smith: Non è la fine del mondo

Serena Williams, ex stella del tennis, è tornata a parlare, durante una sua intervista a CBS Mornings, del famigerato schiaffo rifilato da Will Smith a Chris Rock durante la premiazione degli Oscar 2022.

I protagonisti del Red Carpet più importante del mondo cinematografico si preparano alla prossima cerimonia degli Academy Awards che si terrà il 13 marzo 2023 (tutte le nomitation agli Oscar 2023).

L'ex campionessa, si è intanto espressa sulla vicenda che ha segnato la premiazione dello scorso anno e che è costata a Smith un'esclusione dai premi per 10 anni.

Will Smith, in quella stessa serata, sarebbe poi stato premiato come miglior attore protagonista per il suo ruolo in Una famiglia vincente - King Richard, film biografico che narra la storia di Serena, della sorella Venus e del loro padre e allenatore, verso il successo planetario che le ha consacrate come due delle migliori tenniste della storia.

L’infelice battuta di Chris Rock sul taglio di capelli di Jada Pinkett-Smith con riferimento al film di Ridley Scott Soldato Jane, aveva causato l’ira funesta del protagonista della sit-com Willy, il principe di Bel-Air, corso sul palco per difendere, a suo modo, la moglie, malata di alopecia.

“Credo sia stato un film straordinario e credo che anche il film premiato subito dopo da Questlove fosse incredibile ma è stato oscurato dalla vicenda. Ma credo anche di essere stata in una posizione in cui ho subito grande pressione e di aver fatto errori terribili, e sono il tipo di persona da dire, ero lì, ho fatto un errore. Non è la fine del mondo. Siamo tutti imperfetti e siamo tutti umani e dobbiamo cercare di essere gentili con gli altri. Spesso ci dimentichiamo di questo”.

Alla vigilia degli Oscar 2023 monta, intanto una nuova polemica, sul caso legittimità della nomination ad Andrea Riseborough, che sembra recentemente aver avuto una risposta definitiva da parte dell’Academy.