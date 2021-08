Serena Williams, la campionessa si trasforma in Wonder Woman in un nuovo spot tv

Con i suoi 23 titoli del Grande Slam conquistati, Serena Williams è una delle tenniste, e degli sportivi in generale, più influenti di tutti i tempi. Non sorprende, quindi, che sia molto richiesta come testimonial, e che sia vista dai suoi fan come un supereroe. In un nuovo spot televisivo, in effetti, la vediamo nei panni di Wonder Woman.

Le immagini del video sono visibili anche nel tweet in calce alla notizia. Si tratta di uno spot per la piattaforma streaming DirecTV: una coppia, intenta a guardare la tv sul divano di casa, fa zapping tra il film Wonder Woman 1984 e una partita di Serena Williams, fin quando le immagini si fondono e la tennista si trasforma nel personaggio DC interpretato da Gal Gadot.

Lo spot rende omaggio alla scena del centro commerciale di Wonder Woman 1984. La storia di Serena William, invece, sarà presto raccontata nel film King Richard con Will Smith. L'attore di Willy, il principe di Bel-Air interpreta la controversa figura di Richard Williams, padre delle sorelle Venus e Serena Williams, ormai entrate di diritto nella storia del tennis americano e mondiale.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al primo trailer di King Richard. Un nuovo capitolo di Wonder Woman, ancora diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot, dovrebbe invece essere ambientato ai giorni nostri e uscire al cinema nel 2023.