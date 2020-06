Serena Autieri, la voce di Frozen 2 canta un brano del film per la Croce Rossa Italiana

L'iniziativa globale Disney Magic Moments, nata per portare la magia della Casa di Topolino nelle case delle famiglie attraverso contenuti di intrattenimento di varia natura, prosegue con la performance canora di Serena Autieri.

Dopo Francesca Michielin (“Riflesso” dal film Disney Mulan), Noemi (“Il Cerchio della Vita” dal film Disney Il Re Leone) e Michele Bravi (“Ricordami (Solo)” dal film Disney e Pixar Coco), la voce di Elsa ha interpretato il brano "Nell'Ignoto" da Frozen II - Il Segreto di Arendelle.

"Colgo l'occasione per ringraziare chi in questo periodo è in prima linea per aiutarci, come la crocerossina italiana, che si sta impegnando a trasformare questo momento difficile nel tempo della gentilezza" spiega l'attrice nel video che potete visionare all'interno dell'articolo. "Tutti possiamo fare qualcosa per rendere questo momento migliore: io voglio creare un momento magico cantando con voi la mia colonna sonora Disney preferita."

Vi ricordiamo che da qualche giorno è disponibile su Disney+ Into the Unknown: The making of Frozen 2, docuserie composta da sei episodi della durata di circa 40 minuti l'uno che esplora l'immenso dietro le quinte del progetto, dando risalto alle figure meno note che hanno permesso la sua realizzazione. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Frozen II - Il Segreto di Arendelle.