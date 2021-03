Serafino, dalla censura alla bocciatura di Celentano: ecco 5 curiosità sul film di Germi

Questa sera Adriano Celentano torna in tv con Serafino, il film del 1968 di Pietro Germi che ha suscitato molto scalpore per via delle sue scene piuttosto esplicite. Scopriamo dunque alcune curiosità su questa iconica pellicola del cinema italiano.

Inizialmente il regista Premio Oscar bocciò il Molleggiato , sostenendo che l'attore non era adatto al ruolo di Serafino. A suo avviso si trattava di un personaggio scanzonato e assai irriverente mentre, Adriano Celentano con il suo volto sempre corrucciato era idoneo per interpretare un gangster. Il cantante però non si diede per vinto, e chiese a Germi un secondo provino che lo lasciò senza parole e lo convinse ad assegnargli la parte.

Per via delle scene di nudo e di sesso, Serafino è stato censurato, ed è stato solo successivamente mostrato nella sua interezza nella versione DVD del 2014.

La colonna sonora del film è di Carlo Rustichelli, che ha lavorato a lungo con Pietro Germi e per il quale ha creato anche le musiche di In nome della legge, Il ferroviere, Divorzio all'italiana, Sedotta e abbandonata.

Serafino è stato girato nelle zone sconvolte dal terremoto del 2016, tra le varie cittadine spiccano quelle di Amatrice, Arquata del Tronto e Castelluccio di Norcia.

Il film da il suo nome ad un tipo di maglia, la cosiddetta "serafino", un indumento di cotone o lana solitamente a maniche lunghe, contraddistinto da scollo arrotondato con chiusura sul davanti da tre bottoncini. Storicamente deriva dalla maglieria intima maschile in uso nell'Ottocento.

